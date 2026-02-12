إعلان

السودان.. غرق 21 شخصا وفقدان آخرين بانقلاب قارب في نهر النيل

كتب : محمود الطوخي

01:25 م 12/02/2026

غرق قارب ارشيفية

أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن حكومة ولاية نهر النيل السودانية، الخميس، بغرق 21 شخصًا إثر غرق قارب في نهر النيل شمال السودان، اليوم الخميس.

وأعلنت السلطات المحلية، انتشال 21 جثة حتى الآن، محذرة من أن عددا من الركاب لا يزالون في عداد المفقودين.

ووفقا لبيان الحكومة المحلية، وقع الحادث أثناء عبور القارب النهر بين قريتي "طيبة الخواد" و"ديم القري"، دون توضيح الأسباب المباشرة للغرق.

ونقلت "فرانس برس" عن شهود عيان، أن القارب كان يقل نحو 30 شخصا، في حين أكدت شبكة الأطباء السودانيين نجاة 6 ركاب فقط.

وانتقدت شبكة الأطباء في بيان لها "هشاشة النقل النهري وغياب متطلبات السلامة الأساسية"، فضلا عن الغياب التام للسلطات المحلية وفرق الإنقاذ في الساعات الأولى للحادث.

وتأتي هذه المأساة في ظل انهيار البنية التحتية وتدهور الخدمات العامة في السودان جراء الحرب المستمرة منذ قرابة 3 سنوات، والتي أدت إلى إغلاق الطرق وتمزيق أوصال البلاد.

