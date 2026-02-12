المسلماني يكشف تفاصيل مشروع تطوير قناة النيل الثقافية

عقد الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اجتماعًا لتطوير قناة النيل الثقافية، وذلك بحضور الأمين العام مجدي لاشين، ورئيس قطاع التليفزيون محمد إبراهيم الجوهري، ورئيسة قطاع الأخبار والمشرفة علي قطاع القنوات المتخصصة غادة الفقي، ورئيس قطاع الهندسة أشرف حامد، ورئيسة قناة النيل الثقافية سها النقاش، ورئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون خالد حنفي، ومستشار الهيئة حسين الرزاز، وعدد من المسؤولين بماسبيرو.

وقال "المسلماني"، في تصريحات صحفية له إن استعادة قوة الإعلام الثقافي يشكل ركيزة أساسية في مشروعنا الأكبر (عودة ماسبيرو).

أشاد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالدور المميز لقناة النيل الثقافية في تغطية معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 يومياً علي الهواء، وذلك بعد انقطاع القناة عن التغطية المباشرة للمعرض طيلة 6 سنوات .

ومن المقرر بدء العمل في تطوير استديو قناة النيل الثقافية في شهر رمضان المعظم، وتشكيل فريق عمل النيل الثقافية لوضع خطة إثراء المحتوى ودعم الثقافة الوطنية وذلك في إطار تعزيز الدور المعرفي لماسبيرو.

