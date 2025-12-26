مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

- -
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

اتفرج على مباراة مصر وجنوب أفريقيا ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة وطريقة التثبيت

كتب : محمد خيري

09:30 ص 26/12/2025
يترقب ملايين المشجعين في مصر والوطن العربي مشاهدة مواجهة منتخب مصر المرتقبة أمام منتخب جنوب أفريقيا مجانا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب في نسختها الـ35، حيث يبحث الجمهور عن طرق المشاهدة المجانية والقنوات المفتوحة الناقلة للقاء.

ويواصل المنتخب الوطني المصري لكرة القدم مشواره في البطولة القارية ضمن المجموعة الثانية، في مباراة تُعد من أبرز مواجهات الجولة، لما تحمله من طابع تنافسي وتاريخي بين المنتخبين.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

تُقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، على ملعب أدرار (أكادير الكبير).

مواعيد انطلاق المباراة:

5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

6:00 مساءً بتوقيت السعودية

القنوات العربية المجانية الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

يمكن للجماهير متابعة اللقاء بثًا مباشرًا ومجانًا عبر عدد من القنوات العربية المفتوحة، والتي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات، مستفيدة من استضافة المغرب للبطولة وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

القناة الرياضية المغربية الأرضية (TNT)

التردد: 11617

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

قناة مفتوحة

تتطلب جهاز استقبال يدعم خاصية Multistream

قناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

طريقة ضبط قناة الجزائرية الأرضية

الدخول إلى قائمة الإعدادات عبر جهاز التحكم.

اختيار التركيب اليدوي ثم الدخول إلى قائمة الترددات.

إدخال بيانات القناة بدقة.

حفظ الإعدادات والبحث عن القناة.

طريقة فك الشفرة

الدخول إلى الإعدادات وإدخال الرقم السري الافتراضي: 0000

إدخال كود فك الشفرة: 110000000000

أو: الوقوف على قناة الجزائرية الأرضية.

الضغط على زر BISS في الريموت.

إدخال الكود: 1100001100000000

قنوات أخرى تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية مجانًا

إلى جانب القنوات العربية، يمكن متابعة البطولة عبر عدد من القنوات الدولية المفتوحة، أبرزها:

ORTM (مالي)

القمر: Eutelsat 9B

التردد: 12034 – استقطاب عمودي – ترميز 27500

RTS1 Sénégal (السنغال)

التردد: 11881

الاستقطاب: عمودي – الترميز 27500

Sportitalia الإيطالية (عبر الإنترنت وHbbTV)

Sportdigital Fussball 1 & 2 الألمانية

Max Sport 1 البلغارية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر القنوات المجانية لمباراة مصر وجنوب أفريقيا كأس الأمم الأفريقية مباراة مصر وجنوب أفريقيا موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا القنوات المفتوحة شاهد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

