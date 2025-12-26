اتفرج على مباراة مصر وجنوب أفريقيا ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة وطريقة التثبيت
كتب : محمد خيري
يترقب ملايين المشجعين في مصر والوطن العربي مشاهدة مواجهة منتخب مصر المرتقبة أمام منتخب جنوب أفريقيا مجانا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب في نسختها الـ35، حيث يبحث الجمهور عن طرق المشاهدة المجانية والقنوات المفتوحة الناقلة للقاء.
ويواصل المنتخب الوطني المصري لكرة القدم مشواره في البطولة القارية ضمن المجموعة الثانية، في مباراة تُعد من أبرز مواجهات الجولة، لما تحمله من طابع تنافسي وتاريخي بين المنتخبين.
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا
تُقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، على ملعب أدرار (أكادير الكبير).
مواعيد انطلاق المباراة:
5:00 مساءً بتوقيت القاهرة
6:00 مساءً بتوقيت السعودية
القنوات العربية المجانية الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا
يمكن للجماهير متابعة اللقاء بثًا مباشرًا ومجانًا عبر عدد من القنوات العربية المفتوحة، والتي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات، مستفيدة من استضافة المغرب للبطولة وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.
القناة الرياضية المغربية الأرضية (TNT)
التردد: 11617
الاستقطاب: عمودي (V)
معدل الترميز: 27500
قناة مفتوحة
تتطلب جهاز استقبال يدعم خاصية Multistream
قناة الجزائرية الأرضية
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11680
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 2/3
طريقة ضبط قناة الجزائرية الأرضية
الدخول إلى قائمة الإعدادات عبر جهاز التحكم.
اختيار التركيب اليدوي ثم الدخول إلى قائمة الترددات.
إدخال بيانات القناة بدقة.
حفظ الإعدادات والبحث عن القناة.
طريقة فك الشفرة
الدخول إلى الإعدادات وإدخال الرقم السري الافتراضي: 0000
إدخال كود فك الشفرة: 110000000000
أو: الوقوف على قناة الجزائرية الأرضية.
الضغط على زر BISS في الريموت.
إدخال الكود: 1100001100000000
قنوات أخرى تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية مجانًا
إلى جانب القنوات العربية، يمكن متابعة البطولة عبر عدد من القنوات الدولية المفتوحة، أبرزها:
ORTM (مالي)
القمر: Eutelsat 9B
التردد: 12034 – استقطاب عمودي – ترميز 27500
RTS1 Sénégal (السنغال)
التردد: 11881
الاستقطاب: عمودي – الترميز 27500
Sportitalia الإيطالية (عبر الإنترنت وHbbTV)
Sportdigital Fussball 1 & 2 الألمانية
Max Sport 1 البلغارية