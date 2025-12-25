مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
19:30

النجمة

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

- -
20:00

الإسماعيلي

كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
20:00

سموحة

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

06:33 ص 25/12/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (8) (1)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (11) (1)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (10) (1)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (13) (1)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (12) (1)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (15) (1)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (1) (1)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (4) (1)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (14) (1)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (2) (1)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك وحرس الحدود (5) (1)
  • عرض 14 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 14 صورة
    مران الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي نادي الزمالك نظيره سموحة اليوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتقام المباراة على استاد المقاولون العرب.

ويدخل نادي الزمالك المباراة وهو يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بينما يدخل فريق سموحة المباراة وهو يحتل المركز السادس بجدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورتس" الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر، وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة الزمالك وسموحة مباراة الزمالك اليوم الزمالك اليوم كأس عاصمة مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان