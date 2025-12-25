هذه هي قوتي الخارقة.. زوجة إمام عاشور تنشر 4 صور جديدة وتعلق

يلاقي نادي الزمالك نظيره سموحة اليوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتقام المباراة على استاد المقاولون العرب.

ويدخل نادي الزمالك المباراة وهو يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بينما يدخل فريق سموحة المباراة وهو يحتل المركز السادس بجدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورتس" الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر، وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1"