يلاقي نادي بيراميدز نظيره الإسماعيلي اليوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتقام المباراة على استاد السلام.

ويدخل نادي بيراميدز المباراة وهو يتذيل المجموعة الأولى بدون نقاط، بينما يدخل فريق الإسماعيلي المباراة وهو يحتل المركز السادس بجدول ترتيب المجموعة بدون نقاط أيضا.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورتس" الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر، وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 2"