جلسة حاسمة لتحديد مستقبل الزمالك.. التفاصيل كاملة

علمت مصادر داخل نادي الزمالك أن مسؤولي قطاع الكرة طلبوا من المدير الفني أحمد عبد الرؤوف إعداد تقرير فني مفصل عن الفترة التي تولى خلالها قيادة الفريق، على أن يشمل التقييم الكامل للأداء، ورصد أبرز الإيجابيات والسلبيات، إلى جانب تحديد المتطلبات الفنية اللازمة لتطوير المستوى.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة سموحة، المقرر إقامتها اليوم الخميس على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وأكد المصدر أن مناقشة التقرير ستتم عقب نهاية مشاركة الفريق في البطولة، حيث من المنتظر عقد اجتماع موسع لمسؤولي النادي لحسم شكل المرحلة المقبلة، سواء من الناحية الفنية أو الإدارية، ووضع تصور واضح لخطوات التطوير المستقبلية.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة إدارة الزمالك لإعادة تقييم مسار الفريق، واتخاذ قرارات مدروسة تضمن الاستقرار وتحقيق تطلعات الجماهير خلال الفترة القادمة.