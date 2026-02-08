مباريات الأمس
وائل القباني: معتمد جمال يتحمل مسؤولية خسارة الزمالك أمام زيسكو

كتب : نهي خورشيد

11:54 م 08/02/2026
حمل وائل القباني نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، المدير الفني للفريق معتمد جمال مسؤولية الهزيمة التي تعرض لها الفارس الأبيض أمام زيسكو الزامبي.

وأوضح القباني في تصريحات تلفزيونية أن معتمد جمال لم يتعامل مع المباراة بالشكل المطلوب، معتبراً أنه "استهان باللقاء" وهو ما انعكس على النتيجة النهائية.

وأضاف أن الزمالك ظهر بأداء باهت ولم يقدم المستوى المنتظر أمام الفريق الزامبي، مما أدى إلى تأجيل حسم التأهل إلى الدور ربع النهائي حتى الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

الزمالك زيسكو معتمد جمال وائل القباني الزمالك اليوم أخبار الزمالك الكونفدرالية

