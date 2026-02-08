وائل القباني: معتمد جمال يتحمل مسؤولية خسارة الزمالك أمام زيسكو
كتب : نهي خورشيد
حمل وائل القباني نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، المدير الفني للفريق معتمد جمال مسؤولية الهزيمة التي تعرض لها الفارس الأبيض أمام زيسكو الزامبي.
وأوضح القباني في تصريحات تلفزيونية أن معتمد جمال لم يتعامل مع المباراة بالشكل المطلوب، معتبراً أنه "استهان باللقاء" وهو ما انعكس على النتيجة النهائية.
وأضاف أن الزمالك ظهر بأداء باهت ولم يقدم المستوى المنتظر أمام الفريق الزامبي، مما أدى إلى تأجيل حسم التأهل إلى الدور ربع النهائي حتى الجولة الأخيرة من دور المجموعات.