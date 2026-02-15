هنأ الإعلامي تامر أمين، الفنان محمد رمضان، بعد إعلانه عن اقتراب موعد طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تجمعه بـ لارا ترامب، وذلك خلال برنامجه المعروض على شاشة قناة "النهار".

وجاءت تهنئة تامر، بعد قيام محمد رمضان عبر حسابه على "فيسبوك" بنشر تعليق قال فيه: "ابن الجيزة البار مع لارا ترامب بيضرب نار، تامر أمين مش هيقول مبروك ولا لما الكليب ينزل؟".

وعلق تامر أمين خلال برنامجه: "إذا كان على مبروك فمبروك يا سيدي، ومن قلبي فرحت لك ومبسوط، والحقيقة تستاهل، والكلام موجه للفنان محمد رمضان، فوجئت يوم الجمعة لاقيت حد بعتلي الحق ده محمد رمضان بيمسي عليك".

وأضاف: "محمد رمضان عامل أغنية مع زوجة ابن الرئيس الأمريكي ترامب اسمها لارا ترامب، سافر وعملوا الأغنية مع بعض وصوروها، والفيديو كليب بتاع الأغنية هينزل قريبًا، امبارح محمد رمضان نزل مقطع صغير على صفحته على فيسبوك وكتب عليها ابن الجيزة البار مع لارا ترامب بيضرب نار، وتحتها كاتب تامر أمين مش هتقول مبروك؟ بس إشمعنا تامر أمين، إنت شايل حاجة من زمان المفروض النية تكون سالكة والقلب صافي، إحنا داخلين على رمضان".

وتابع أمين: "إنت عارف إني طول الوقت بشيد بفنك وتمثيلك، ومسلسلاتك وأفلامك، في شوية حاجات على السوشيال ميديا طبيعي انتقدها عادي، وأنا بشوف إن موهبتك جبارة في التمثيل، يا راجل إنت لما بتكح في الدراما الوطن العربي كله بيقعد يتفرج".

واختتم قائلًا: "في النهاية كون إنك تعمل أغنية مع لارا ترامب وتجيب لارا ترامب مصر في الزيارة الأخيرة، وأغنية بتتكلم عن الهرم ومصر وحلاوتها والتصوير لمصر ولسياحتها وآثارها وحضارتها، أنا لا أملك إلا أني أقولك برافو عليك وتسلم إيدك يا ابن الجيزة البار، وكل سنة وأنت طيب وعايزين من ده كتير، ولو تعرف تجيب ترامب نفسه يالا شد حيلك محدش هيقولك لأ".

ومن جانبه، رد الفنان محمد رمضان على تامر أمين عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، قائلًا: "شهادة أعتز بها من إعلامي كبير أحترمه وأقدره دائمًا.. رمضان كريم".

