بعد قرار عبدالرؤوف.. الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة سموحة

كتب : محمد خيري

12:07 م 22/12/2025
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الإثنين على ملعب الكلية الحربية، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة سموحة ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس الأحد، عقب الفوز على فريق حرس الحدود في الجولة الماضية من البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع سموحة يوم الخميس المقبل على استاد المقاولون العرب، في ثالث جولات بطولة كأس عاصمة مصر.

وحقق الزمالك الفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب، ليواصل نتائجه الإيجابية في البطولة.

ويحتل الزمالك مركزًا متقدمًا في مجموعته بعدما حصد 4 نقاط من أول جولتين، إثر التعادل مع كهرباء الإسماعيلية في الجولة الأولى، والفوز على حرس الحدود في الجولة الثانية.

الزمالك فريق الزمالك أخبار الزمالك حرس الحدود نادي الزمالك سموحة

