الزمالك يدرس إبعاد شيكو بانزا وتوقيع عقوبات انضباطية

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن تطورات جديدة داخل القلعة البيضاء تخص اللاعب الأنجولي شيكو بانزا في ظل اتجاه جهاز الكرة لدراسة استبعاده من المباريات خلال الفترة المقبلة، مع تطبيق اللائحة عليه، بسبب عدم التزامه ببعض قرارات الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، على غرار ما حدث سابقاً مع الحارس محمد عواد.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن الجهاز الفني أبدى تحفظه على تصرفات اللاعب في الآونة الأخيرة، الأمر الذي دفع إدارة الكرة للتفكير في فرض عقوبات انضباطية من أجل الحفاظ على حالة التركيز والالتزام داخل صفوف الفريق، خاصة مع أهمية المرحلة الحالية على المستويين المحلي والقاري.

وأشار إلى أن القرار النهائي بشأن موقف شيكو بانزا سيتم حسمه عقب عودة بعثة الزمالك من زامبيا، إذ يستعد الفريق لمواجهة زيسكو الزامبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وهي مباراة يطمح خلالها الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في التأهل للدور المقبل.