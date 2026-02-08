ثروت سويلم يوضح نظام قرعة الدور الثاني للدوري المصري

أزمة أشرف داري تضع الأهلي في موقف صعب قبل إغلاق القيد المحلي

كشف ثروت سويلم عضو مجلس رابطة الأندية المصرية، عن آلية تنظيم قرعة الدوري المصري في الدور الثاني لموسم 2025-2026.

وقال سويلم في تصريحات تلفزيونية إن النتائج لن يتم التلاعب بها، مشيراً إلى تعرضه لهجوم كبير بسبب تصريحاته الأخيرة.

وعن استخدام الذكاء الاصطناعي في قرعة الدور الثاني، أوضح: "لن يتم استخدام الذكاء الاصطناعي، تركنا أخطاء الموسم الماضي، والفترة الحالية مختلفة، سيتم عمل قرعة علنية للأندية من المراكز الأول حتى السابع، وقرعة منفصلة للأندية من المركز الثامن للأخير، وبعدها سيتم الإعلان عن جدول المباريات بالكامل لنهاية الموسم، وكل الفرق الـ21 المشاركة على علم بذلك جيداً".

وبشأن إمكانية إلغاء الهبوط، أشار سويلم إلى أن ذلك مستحيل خاصة وأن الدوري لن يصبح مؤلفاً من 24 فريق، وأن نظام الهبوط والصعود قائم لضمان التوازن الفني للبطولة.

واختتم حديثه بالتأكيد على دعم اتحاد الكرة لمنتخب مصر، موضحاً أن الدوري سينتهي قبل موعده المعلن بأسبوع أو عشرة أيام لإتاحة الوقت الكافي للمنتخب للتحضير لكأس العالم.