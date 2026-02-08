مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

ريفرز يونايتد

- -
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

- -
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

- -
15:00

المصري

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

مانشستر سيتي

ثروت سويلم يوضح نظام قرعة الدور الثاني للدوري المصري

كتب : نهي خورشيد

02:11 ص 08/02/2026
كشف ثروت سويلم عضو مجلس رابطة الأندية المصرية، عن آلية تنظيم قرعة الدوري المصري في الدور الثاني لموسم 2025-2026.

وقال سويلم في تصريحات تلفزيونية إن النتائج لن يتم التلاعب بها، مشيراً إلى تعرضه لهجوم كبير بسبب تصريحاته الأخيرة.

وعن استخدام الذكاء الاصطناعي في قرعة الدور الثاني، أوضح: "لن يتم استخدام الذكاء الاصطناعي، تركنا أخطاء الموسم الماضي، والفترة الحالية مختلفة، سيتم عمل قرعة علنية للأندية من المراكز الأول حتى السابع، وقرعة منفصلة للأندية من المركز الثامن للأخير، وبعدها سيتم الإعلان عن جدول المباريات بالكامل لنهاية الموسم، وكل الفرق الـ21 المشاركة على علم بذلك جيداً".

وبشأن إمكانية إلغاء الهبوط، أشار سويلم إلى أن ذلك مستحيل خاصة وأن الدوري لن يصبح مؤلفاً من 24 فريق، وأن نظام الهبوط والصعود قائم لضمان التوازن الفني للبطولة.

واختتم حديثه بالتأكيد على دعم اتحاد الكرة لمنتخب مصر، موضحاً أن الدوري سينتهي قبل موعده المعلن بأسبوع أو عشرة أيام لإتاحة الوقت الكافي للمنتخب للتحضير لكأس العالم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري نظام الدور الثاني بالدوري المصري ثروت سويلم نظام الدوري المصري

