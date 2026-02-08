إعلان

بوارج حربية صينية تحيط بتايوان.. والجزيرة تستنفر قواتها

كتب : مصراوي

11:02 ص 08/02/2026

بوارج حربية صينية

تايبيه - (د ب أ)

رصدت وزارة الدفاع التايوانية منطادا واحدا وسبع سفن بحرية تابعة للصين حول أراضيها، بين الساعة السادسة صباح أمس السبت والسادسة صباح اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة أن المنطاد عبر الخط الفاصل، في مضيق تايوان ودخل المياه الإقليمية شمال البلاد، وردا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنا بحرية ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني، حسب موقع تايوان نيوز الإخباري اليوم الأحد.

ورصدت تايوان حتى الآن هذا الشهر، طائرات عسكرية صينية 41 مرة وسفنا 45 مرة. ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي.إس.آي.إس) تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة".

