تشكيل منتخب الكويت أمام مصر في افتتاح مشواره بكأس العرب

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الكويت التشكيل الأساسي الذي يخوض مواجهة مصر على ملعب لوسيل، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

يدفع المنتخب الكويتي بثنائي هجومي يضم محمد دحام ويوسف ناصر في محاولة لبدء المنافسات بقوة أمام المنتخب المصري.

وجاء التشكيل الرسمي لمنتخب الكويت كالتالي:

حراسة المرمى: سعود الحوشان

خط الدفاع: فهد الهاجري – خالد صباح – معاذ الظفيري – عبدالوهاب العوضي

خط الوسط: فواز عايض – أحمد الظفيري – يوسف ماجد – سلطان العنزي

خط الهجوم: محمد دحام – يوسف ناصر

وتقام المباراة في تمام الرابعة والنصف عصرًا، ضمن مجموعة تضم مصر والكويت والأردن والإمارات.