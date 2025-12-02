"بسبب ممدوح عباس".. إعلامي يكشف تفاصيل انتعاش خزينة الزمالك

"لا يستحق هذه النهاية".. محامي رمضان صبحي يكشف حقيقة تدخل الأهلي وبيراميدز

"اتهامات كاذبة".. أول تحرك قانوني من فيريرا ضد أحمد حسام ميدو

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن نادي الزمالك بات قريبًا من الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بتأسيس شركة نادي الزمالك لكرة القدم.

وفي تصريحات عبر قناة الحياة قال كريم شحاتة: "شركة كرة القدم بنادي الزمالك ستبدأ مهامها من الموسم القادم بعدما تم الانتهاء من جميع إجراءات الشركة".

وأضاف: "في عدد كبير من رجال الأعمال الزملكاوية موجودين في الشركة، وميزانية فريق الكرة هتتفضل عن ميزانية النادي والعضويات".

وتابع: "كل المستحقات المتأخرة للاعبين، وكمان مستحقات فيريرا، هيتم دفعها خلال يومين بعد ما الأستاذ ممدوح عباس ساهم وحوّل رقم كبير جدًا لخزينة النادي لحل الأزمة".