إعلان حكام مباراة كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن اتحاد الكرة حكام المباريات الذين سيقودون مباراة كهرباء الإسماعيلية ونظيره بيراميدز في الدوري.

موعد مباراة كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز

بيراميدز من المقرر أن يحل ضيفًا على نظيره كهرباء الإسماعيلية عند الثامنة من مساء يوم غد الأربعاء 3 ديسمبر في مؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري.

حكام مباراة كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز

وأسندت لجنة الحكام، بحسب بيان اتحاد الكرة الصادر اليوم الثلاثاء، مهمة قيادة مباراة كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز لحكم الساحة سيد منير على أن يساعده أسامة عبداللطيف وكريم السعيد فيما سيكون أحمد جمال شاهين حكمًا رابعًا.

وسيكون الحكم مصطفى مدحت، بحسب البيان ذاته، حكماً للفيديو وسيساعده أحمد حامد فهيم.

ترتيب كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز

فريق كهرباء الإسماعيلية يتذيل جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، فيما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 23 نقطة.

