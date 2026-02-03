مصرع شاب صعقًا داخل حفرة تنقيب عن الآثار بالفيوم

لقي شاب في الثلاثينيات من عمره مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر إصابته بصعق كهربائي داخل حفرة عميقة بمنزل أسرته بمركز إطسا في محافظة الفيوم، خلال تنقيبه عن الآثار.

بدأت الواقعة بإخطار تلقاه اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بمصرع "سامح. ع. ا" (35 عامًا - حاصل على مؤهل متوسط) داخل بئر أسفل منزله بمنطقة "روما" التابعة لقرية الغرق.

وانتقل اللواء محمد نبيل، مساعد مدير أمن الفيوم والمشرف على مركز إطسا، إلى موقع الحادث، حيث وجه بسرعة انتشال جثة المتوفى ونقلها إلى مستشفى إطسا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات التي قادها المقدم هيثم طلبة، رئيس مباحث مركز إطسا، تحت إشراف اللواء محمد العربي، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية، عن كواليس اللحظات الأخيرة في حياة الشاب؛ إذ تبين أنه كان يقوم بأعمال تنقيب عن الآثار داخل منطقة حجرية بالمنزل، ووصل عمق الحفرة إلى 15 مترًا بعرض مترين.

وأوضحت التحريات أنه أثناء محاولة الشاب تركيب "لمبة إضاءة" لإنارة قاع الحفرة، لامست يده جزءًا مكشوفًا من كابل كهربائي ممتد للأسفل، مما أدى إلى صعقه وسقوطه صريعًا في الحال داخل البئر.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة إطسا التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.