ارتفاع أسعار الفول والمكرونة واللحوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

كتبت- ميريت نادي:

ارتفعت أسعار الفول، والمكرونة، واللحوم، والدواجن، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3-2-2026، بينما انخفضت أسعار الجبن، واللبن السائب، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.47 جنيه، بتراجع 35 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 62.63 جنيه، بزيادة 4.08 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.74 جنيه، بزيادة 18 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 90.64 جنيه، بتراجع 36 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 33.64 جنيه، بتراجع 38 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 29.11 جنيه، بزيادة 1.95 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 65.02 جنيه، بتراجع 66 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.5 جنيه، بتراجع 3 قروش.

لتر زيت الذرة: 109.14 جنيه، بزيادة 61 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 405.19 جنيه، بزيادة 3.26 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 101.33 جنيه، بزيادة 1.09 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.28 جنيه، بتراجع 16 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 52.85 جنيه، بتراجع 23 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 117.4 جنيه، بتراجع 13.75 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 275.98 جنيه، بتراجع 4.82 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29 جنيهًا، بتراجع 3.69 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 105.1 جنيه، بزيادة 3.55 جنيه.