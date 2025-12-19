"هدف رأسي للأحمر".. ملخص شوط الأهلي وسيراميكا كليوباترا الأول في كأس عاصمة

أول تعليق من علاء نبيل بعد رحيله عن اللجنة الفنية لاتحاد الكرة

فيديو هدف الأهلي الأول في مرمى سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر بعد الفوز على سيراميكا

انتهت قبل قليل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، والتي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ستاد المقاولون العرب، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية "كأس عاصمة مصر" لموسم 2025-2026.

ملخص وأهداف الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

ونجح الأهلي في تحقيق فوزاً غالياً على سيراميكا، بفضل رأسية طاهر محمد طاهر التي جاءت في الدقيقة 35.

تشكيل الأهلي ضد سيراميكا

وكان الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة الدنماركي ييس توروب، أعلن التشكيل الرسمي للأهلي والذي ضم كلأً من:

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، أشرف داري، أحمد رمضان بيكهام، محمد شكري.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، أحمد رضا، طاهر محمد طاهر، محمد عبد الله.

خط الهجوم: محمد شريف، نيتس جراديشار.

تشكيل سيراميكا ضد الأهلي

فيما جاء تشكيل سيراميكا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: حسين السيد، سعد سمير، رجب نبيل، أحمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، عمرو قلاوة، محمد صادق، صديق إيجولا، إسلام عيسى

خط الهجوم: مروان عثمان

وفيما يلي يعرض "مصراوي" أبرز أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا:

أحداث الشوط الأول بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الدقيقة 1: انطلاق أحداث الشوط الأول

الدقيقة 3: حسين السيد يعترض على حكم المباراة

الدقيقة 10: توقف اللقاء لعلاج إسلام عيسى لاعب سيراميكا كليوباترا

الدقيقة 12: انحصار اللعب بين الأهلي وسيراميكا وسط الملعب

الدقيقة 15: سيراميكا كليوباترا يهدر هدف محقق بعد انفراد صديق إيجولا بسيحا داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت إلى خارج الملعب

الدقيقة 18: ضغط قوي من لاعبي سيراميكا كليوباترا لتسجيل الهدف الأول

الدقيقة 26: تسديدة قوية من محمد شريف يتصدى لها محمد بسام

الدقيقة 30 : لاعبو الأهلي يطالبون بركلة جزاء والحكم يستكمل اللعب

الدقيقة 32: الحكم يستئناف المباراة بعد توقفها لتناول المشروبات والعصائر

الدقيقة 35: الأهلي يسجل الهدف الأول برأسية طاهر محمد طاهر

38: تمريرات بين لاعبي الأهلي

الدقيقة 40: عرضية خطير من سيراميكا كليوباترا تصدى لها أشرف داري

الدقيقة 45: الأهلي يهدف هدفاً محققاً بعد تسديدة قوية من محمد شريف تصدى لها بسام

نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 48: تسديدة قوية من عمرو قلاوة تعلو مرمي سيحا

الدقيقة 50: استئناف اللعب بعد علاج مروان عثمان

الدقيقة 58: الدقيقة 58: مروان عثمان يهدر فرصة محققة بعد محاولته تسجيل هدف لوب أمسك بها حارس الأهلي

الدقيقة 60: تسديدة من أحمد نبيل كوكا تعلو مرمى بسام حارس سيراميكا كليوباترا.

الدقيقة 62: الهدوء يسطر على الشوط الثاني

الدقيقة 66: توقف اللعب لعلاج صديق إيجولا

الدقيقة 72: رأسية حمزه عبد الكريم تصطدم في جراديشار وتخرج إلى خارج الملعب

الدقيقة 81: توروب يضع حمزه عبد الكريم في الهجوم بعد خروج شريف وجراديشار

الدقيقة 86: لاعبو سيراميكا كليوباترا يطالبون بضربة جزاء ضد أشرف داري

الدقيقة 88: بطاقة صفراء لإبراهيم عادل

الدقيقة 90: الحكم يحتسب 6 دقائق

الدقيقة 93: رأسية من مروان عثمان تصدى لها دفاع الاهلي

نهاية المباراة