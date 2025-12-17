مباريات الأمس
مدرب أنجولا الأسبق لمصراوي: محمد صلاح لديه القدرة على إدارة أزمته مع آرني سلوت

كتب : نهي خورشيد

12:11 ص 17/12/2025
    بيوتي بيانكي مدرب منتخب أنجولا الأسبق (9)
    بيوتي بيانكي مدرب منتخب أنجولا الأسبق (10)
    بيوتي بيانكي مدرب منتخب أنجولا الأسبق (6)
    بيوتي بيانكي مدرب منتخب أنجولا الأسبق (8)
    بيوتي بيانكي مدرب منتخب أنجولا الأسبق (1)
    محمد صلاح
    محمد صلاح (2)
    محمد صلاح
    أرني سلوت
    جوارديولا وأرني سلوت (1)
    أرني سلوت مدرب ليفربول (3)
    أرني سلوت مدرب ليفربول (1)
    أرني سلوت مدرب ليفربول (4)

أبدي البرازيلي بيوتي بيانكي مدرب منتخب أنجولا الأسبق، رأيه في الأزمة الأخيرة للدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي مع مدربه الهولندي آرني سلوت، موضحاً موقفه من كأس الأمم المقبلة، خاصة بعد أنباء اقتراب رحيله عن صفوف الريدز.

وقال بيانكي في تصريحات خاصة لـ مصراوي: "تكمن قوة المنتخب المصري في أن أغلب اللاعبين يلعبون في أندية كبيرة داخل إفريقيا، وبالأخص في مصر، وهم معتادون على المنافسة الإفريقية وعاداتها وخصوصياتها، وأيضًا بوجود أحد أفضل اللاعبين الأفارقة، وهو محمد صلاح".

فيما يتعلق بأزمته الأخيرة مع ليفربول أكد مدرب أنجولا الأسبق:"هذه مواقف خاصة يعرف أسبابها فقط اللاعبين أنفسهم، عادةً ما توجد الكثير من التكهنات، وليس دائماً ما يكشف عن الحقيقة كاملة".

وأضاف: "لكنني واثق أن صلاح سيعرف كيف يدير هذه المواقف بخبرته في كرة القدم، ولن يؤثر ذلك على أدائه مع المنتخب في البطولة المقبلة".

وتابع بيانكي: "عادةً ما يكون هذا الوقت مهماً، والاقتراب من اللاعب ومحاولة مساعدته قدر الإمكان ونقل الدعم له ليشعر بالاطمئنان".

وأتم حديثه قائلاً: "لكن كما ذكرت، اللاعبون بمستوى صلاح لديهم خبرة كافية لإدارة هذه المواقف".

