يلاقي فريق ريال مدريد نظيره تالافيرا اليوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر، ضمن مواجهات دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة ريال مدريد و تالافيرا في كأس ملك إسبانيا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب برادو.

ويلعب نادي تالافيرا في الدوري الإسباني الدرجة الثالثة ويأتي في المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، ليحتل المركز 19 في الدوري الدرجة الثالثة.

وقد توج فريق برشلونة بكأس الملك الموسم الماضي، بعد فوزه على ريال مدريد بثلاثية مقابل هدفين.