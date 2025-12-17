مباريات الأمس
موعد مباراة ريال مدريد و تالافيرا في كأس ملك إسبانيا

كتب - محمد عبد السلام:

05:23 ص 17/12/2025
    خلال مباراة ريال مدريد وألافيس (2)
    خلال مباراة ريال مدريد وألافيس (9)
    خلال مباراة ريال مدريد وألافيس (7)
    خلال مباراة ريال مدريد وألافيس (4)
    خلال مباراة ريال مدريد وألافيس (1)
    خلال مباراة ريال مدريد وألافيس (5)
    خلال مباراة ريال مدريد وألافيس (6)
    خلال مباراة ريال مدريد وألافيس (3)

يلاقي فريق ريال مدريد نظيره تالافيرا اليوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر، ضمن مواجهات دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة ريال مدريد و تالافيرا في كأس ملك إسبانيا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب برادو.

ويلعب نادي تالافيرا في الدوري الإسباني الدرجة الثالثة ويأتي في المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، ليحتل المركز 19 في الدوري الدرجة الثالثة.

وقد توج فريق برشلونة بكأس الملك الموسم الماضي، بعد فوزه على ريال مدريد بثلاثية مقابل هدفين.

موعد مباراة ريال مدريد و تالافيرا كأس ملك إسبانيا مباراة ريال مدريد اليوم موعد مباراة ريال مدريد اليوم

