أول تعليق من أحمد شوبير بعد فوز منتخب مصر على نيجيريا

كتب - محمد عبد السلام:

05:15 ص 17/12/2025
علق أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، على فوز منتخب مصر على نظيره النيجيري.

وغرد شوبير بعد فوز المنتخب المصري قائلا: تجربة جيدة لمنتخبنا الوطني قبل المعترك الأفريقي المنتظر وكان من المهم أنك تفوز قبل السفر للمغرب .. كل التوفيق ويرجعوا بالبطولة إن شاء الله.

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره النيجيري بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي أقيمت ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره منتخب زيمبابوي، يوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة مساء، في أول مباراة له في بطولة كأس أمم أفريقيا.

