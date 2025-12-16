إمام عاشور يخطف الأنظار خلال مباراة مصر ونيجيريا الودية

بعد غياب عام ونصف.. إمام عاشور يظهر من جديد مع منتخب مصر

خطف إمام عاشور لاعب منتخب مصر الأنظار بشكل كبير، بعد مشاركته في مباراة المنتخب الوطني الودية أمام نيجيريا، استعدادا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025.



وعاد عاشور للمشاركة مع منتخب مصر، بعد غياب لمدة 554 يوما من الغياب، عن الفراعنة، حيث كان آخر لقاء ظهر به عاشور مع المنتخب الوطني، هو لقاء غينيا بيساو يوم 10 يونيو 2024، في تصفيات كأس العالم 2026.



ودخل عاشور في نوبة بكاء مع بداية النشيد الوطني قبل دقائق قليلة من بداية المباراة، بعد عودته للمشاركة مع الفراعن، بعد غياب أكثر من عام.



ويلاقي منتخب مصر حاليا نظيره منتخب نيجيريا وديا، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.



مجموعة مصر فى أمم أفريقيا



ويشارك المنتخب الوطني في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "زيمبابوي، جنوب أفريقيا وأنجولا".



ويذكر أن النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا، تقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل 2026.

