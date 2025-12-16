مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس ملك أسبانيا

جوادالاخارا

0 0
22:30

برشلونة

مباريات ودية - منتخبات

مصر

2 1
20:00

نيجيريا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

9 0
14:30

بيراميدز

جميع المباريات

إعلان

إمام عاشور يخطف الأنظار خلال مباراة مصر ونيجيريا الودية

كتب : يوسف محمد سعيد

08:52 م 16/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    إمام عاشور (1)
  • عرض 3 صورة
    إمام عاشور (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - يوسف محمد:


خطف إمام عاشور لاعب منتخب مصر الأنظار بشكل كبير، بعد مشاركته في مباراة المنتخب الوطني الودية أمام نيجيريا، استعدادا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025.


وعاد عاشور للمشاركة مع منتخب مصر، بعد غياب لمدة 554 يوما من الغياب، عن الفراعنة، حيث كان آخر لقاء ظهر به عاشور مع المنتخب الوطني، هو لقاء غينيا بيساو يوم 10 يونيو 2024، في تصفيات كأس العالم 2026.


ودخل عاشور في نوبة بكاء مع بداية النشيد الوطني قبل دقائق قليلة من بداية المباراة، بعد عودته للمشاركة مع الفراعن، بعد غياب أكثر من عام.


ويلاقي منتخب مصر حاليا نظيره منتخب نيجيريا وديا، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.


مجموعة مصر فى أمم أفريقيا


ويشارك المنتخب الوطني في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "زيمبابوي، جنوب أفريقيا وأنجولا".


ويذكر أن النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا، تقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل 2026.

أقرأ أيضًا:


"12 مساهمة تهديفية".. لاعب مصري جديد يواصل التألق في إنجلترا

"ذا بيست".. عثمان ديمبلي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور منتخب مصر نيجيريا مباراة مصر ونيجيريا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الصحة العالمية" تُحذر: متحور جديد للإنفلونزا ينتشر سريعا في 30 دولة
قابضة ضخمة ومستقبل الذهب.. ساويرس يكشف توقعاته لـ2026: على الحكومة التخارج
"خزعبلات".. زاهي حواس يرد على تصريحات راصد الزلازل الهولندي بشأن الأهرامات