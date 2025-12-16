مباريات الأمس
تأهيل السعيد وتعليمات عبدالرؤوف.. تفاصيل مران الزمالك قبل مواجهة الحرس

كتب : محمد خيري

05:23 م 16/12/2025
خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة حرس الحدود المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وعقد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني جلسة مع اللاعبين في بداية المران، شرح خلالها العديد من الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها خلال التدريب، وطالب اللاعبين بالتركيز وبذل أقصى جهد من أجل الفوز في المباراة المقبلة.

وواصل عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا وأحمد ربيع ثلاثي الفريق تدريباتهم التأهيلية على هامش المران تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويعاني عبد الله السعيد من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية بينما يعاني دونجا من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، بينما يشكو أحمد ربيع من إصابة في العضلة الضامة.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية خلال مران اليوم، وتولى نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

وبعد ذلك خاض اللاعبون فقرة فنية تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف المدير الفني تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الخططية، وقام الجهاز الفني بتوجيه اللاعبين ومنحهم التعليمات، قبل خوض تقسيمة في ختام المران.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود المقرر لها يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية لمباريات كأس عاصمة مصر .

الزمالك مران الزمالك عبدالله السعيد أخبار الزمالك

