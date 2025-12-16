مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس ملك أسبانيا

جوادالاخارا

0 0
22:30

برشلونة

مباريات ودية - منتخبات

مصر

2 1
20:00

نيجيريا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

9 0
14:30

بيراميدز

جميع المباريات

إعلان

بعد غياب عام ونصف.. إمام عاشور يظهر من جديد مع منتخب مصر

كتب : هند عواد

09:27 م 16/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إمام عاشور (1)
  • عرض 5 صورة
    إمام عاشور (3)
  • عرض 5 صورة
    إمام عاشور (2)
  • عرض 5 صورة
    إمام عاشور (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت-هند عواد:

عاد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى صفوف منتخب مصر من جديد، بعد غياب عام ونصف، بالتحديد 18 شهرًا (554 يومًا).

ويشارك إمام عاشور بشكل أساسي مع منتخب مصر ضد نيجيريا، في المباراة الودية المقامة حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفريق لكأس الأمم الأفريقية.

وكان إمام عاشور ظهر لآخر مرة مع منتخب مصر يوم 10 يونيو 2024، عندما شارك لمدة 45 دقيقة في مباراة مصر وغينيا بيساو التي انتهت بالتعادل 1-1، في تصفيات كأس العالم 2026.

وفي معسكر منتخب مصر لشهر سبتمبر 2024، نشبت أزمة بين حسام حسن وإمام عاشور، عندما غادر الأخير المعسكر للإصابة، وبعدها شارك في مران الأهلي الجماعي بصورة طبيعية. ويمكن الاطلاع على تفاصيل الأزمة من هنا

اقرأ أيضًا:

"البيان واضح".. رد حاسم من وزارة الرياضة حول حقيقة تجميد مجلس الزمالك

بعد تألق منتخب الأردن.. ماذا قدم محمود الجوهري للكرة الأردنية؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور النادي الأهلي منتخب مصر نيجيريا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الصحة العالمية" تُحذر: متحور جديد للإنفلونزا ينتشر سريعا في 30 دولة
قابضة ضخمة ومستقبل الذهب.. ساويرس يكشف توقعاته لـ2026: على الحكومة التخارج
"خزعبلات".. زاهي حواس يرد على تصريحات راصد الزلازل الهولندي بشأن الأهرامات