بعد غياب عام ونصف.. إمام عاشور يظهر من جديد مع منتخب مصر

عاد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى صفوف منتخب مصر من جديد، بعد غياب عام ونصف، بالتحديد 18 شهرًا (554 يومًا).

ويشارك إمام عاشور بشكل أساسي مع منتخب مصر ضد نيجيريا، في المباراة الودية المقامة حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفريق لكأس الأمم الأفريقية.

وكان إمام عاشور ظهر لآخر مرة مع منتخب مصر يوم 10 يونيو 2024، عندما شارك لمدة 45 دقيقة في مباراة مصر وغينيا بيساو التي انتهت بالتعادل 1-1، في تصفيات كأس العالم 2026.

وفي معسكر منتخب مصر لشهر سبتمبر 2024، نشبت أزمة بين حسام حسن وإمام عاشور، عندما غادر الأخير المعسكر للإصابة، وبعدها شارك في مران الأهلي الجماعي بصورة طبيعية.

