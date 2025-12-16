مباريات الأمس
"البيان واضح".. رد حاسم من وزارة الرياضة حول حقيقة تجميد مجلس الزمالك

كتب : محمد خيري

04:57 م 16/12/2025
    مجلس الزمالك يصوت في اجتماع الجمعية العمومية (1)
    مجلس الزمالك يصوت في اجتماع الجمعية العمومية (3)
    مجلس الزمالك يصوت في اجتماع الجمعية العمومية (2)
    مجلس الزمالك يصوت في اجتماع الجمعية العمومية (4)
    أزمة أرض الزمالك بأكتوبر.. جلسة مرتقبة بين وزير الإسكان ومسؤولي النادي
    مجلس الزمالك
    مجلس إدارة الزمالك

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن مجلس إدارة نادي الزمالك يواصل عمله بشكل طبيعي، نافيًا بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن تجميد المجلس أو اتخاذ أي قرارات ضده.

وأوضح الشاذلي، في تصريحات خاصة، لموقع "مصراوي"، أن بيان وزارة الشباب والرياضة كان واضحًا وصريحًا، مؤكدًا أن الوزارة تقدم كامل الدعم لنادي الزمالك، ولا يوجد أي قرار بحله أو تجميده، بل على العكس يتم توجيه جميع أوجه المساندة للنادي باعتباره أحد المؤسسات الرياضية الكبرى.

وأعرب المتحدث الرسمي عن سعادته بالبيان الذي أصدره نادي الزمالك مؤخرًا، مشددًا على أهمية التريث والهدوء خلال المرحلة الحالية، بما يسهم في تجاوز الأزمة الراهنة في إطار من التعاون والتفاهم.

وأشار الشاذلي إلى أن وزارة الشباب والرياضة ليست في موقف معادٍ لنادي الزمالك، مؤكدًا أن التواصل مستمر بشكل دائم مع إدارة النادي، بهدف الخروج من الأزمة الحالية وتقديم كل سبل الدعم والمساعدة اللازمة.

