وزير السياحة لـ"مصراوي": روسيا وألمانيا في صدارة الأسواق المصدرة لمصر

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن أعداد السياحة الوافدة إلى مصر خلال عام 2025 ستتراوح بين 18.7 مليون و19 مليون سائح.

وأضاف "فتحي"، في تصريحات لمصراوي، أن السوقين الروسي والألماني يحتلان المركزين الأول والثاني كأكثر الأسواق المصدّرة للسياحة إلى مصر خلال العام الجاري.

وقال الوزير، إن السوق الأمريكية حققت نموًا ملحوظًا هذا العام، حيث بلغت نسبة الزيادة في أعداد السائحين الأمريكيين الوافدين إلى مصر نحو 22%.

وأوضح فتحي أن هناك زيادة في متوسط إنفاق السائحين الوافدين إلى مصر والذي وصل إلى 94 دولارًا، مشيرًا إلى إجراء بحث ميداني حاليًا لاحتساب متوسط إنفاق السائح في الليلة.