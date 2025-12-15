مباريات الأمس
إعلان

"لتحفيز لاعبي المنتخب".. 7 صور لظهور حسن شحاتة في إعلان خاص ببطولة أمم أفريقيا

كتب : يوسف محمد سعيد

08:49 م 15/12/2025
شارك حسن شحاتة أسطورة نادي الزمالك والكرة المصرية، والمدرب التاريخي للفراعنة، في إعلان لدعم منتخب مصر قبل المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وظهر شحاتة خلال الإعلان، هو يستعرض إنجازاته التاريخية رفقة الفراعنة، ويسترجع ذكرياته في البطولات الأفريقية التي توج بها مع المنتخب، وكان آخرها التتويج بلقب البطولة في أمم أفريقيا 2010.

ووجه شحاتة خلال ظهوره في الإعلان رسالة إلى لاعبي الفراعنة، جاء نصها كالتالي: "حطوا اسم وعلم مصر أمام أعينكم، أنتم قد المسؤولية يا رجالة وفي 100 مليون مصري وراكم".

ويعد حسن شحاتة من أنجح المدربين الذين تولوا القيادة الفنية في تاريخ المنتخب الوطني، حيث قاد الفراعنة لحصد لقب أمم أفريقيا في 3 نسخ متتالية، أعوام: "2006، 2008 و2010".

موعد بطولة كأس أمم أفريقيا 2025

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، أنجولا وزيمبابوي".

وكان حسن شحاتة تعرض لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، دخل على إثرها إلى المستشفى، ثم خضع لعملية جراحية ناجحة بعد ذلك.

