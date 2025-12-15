مباريات الأمس
إعلان

"استعدادا لأمم أفريقيا".. الكشف عن موقف تريزيجيه من المشاركة في مباراة نيجيريا الودية

كتب - يوسف محمد:

07:45 م 15/12/2025
قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، منح لاعب المنتخب محمود حسن تريزيجيه راحة من التدريبات الجماعية اليوم الإثنين، وإراحته أيضًا من المشاركة في مباراة نيجيريا الودية غدا، بسبب إجراء علاجي بالأسنان.

وقال إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد: "الجهاز الفني، قرر إراحة تريزيجيه من التدريب اليوم، وعدم مشاركته في المباراة الودية أمام نيجيريا".

وأضاف: "قرار إراحة تريزيجيه، جاء بسبب إجراء علاجي بالأسنان، لذلك فضل الجهاز الطبي للمنتخب، منح اللاعب راحة من التدريبات اليوم وعدم مشاركته في مباراة نيجيريا أيضًا".

واختتم حسن تصريحاته: "اللاعب سيكون جاهزًا لمباراة زيمبابوي في بداية مشواره الفراعنة بأمم أفريقيا، البداية، المقرر إقامتها يوم 22 ديسمبر الجاري".

موعد مباراة مصر ونيجيريا

ويلاقي منتخب مصر نظيره نيجيريا وديا غدا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في التجربة الودية الأخيرة للفراعنة قبل بطولة أمم أفريقيا.

مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا

ويشارك المنتخب الوطني في المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

ويستهل المنتخب الوطني مبارياته في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة منتخب زيمبابوي، يوم 22 ديسمبر الجاري.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة أمم أفريقيا 2025، في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

منتخب مصر محمود تريزيجيه كأس أمم أفريقيا بطولة أمم أفريقيا مباراة مصر ونيجيريا

