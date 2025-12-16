أمطار متفاوتة الشدة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد 21 ديسمبر 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما توقعت تكون شبورة مائية من 3-9 صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من الأربعاء 17 ديسمبر فرصًا لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وسيناء على فترات متقطعة.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد الملاحة البحرية اضطراب على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط وسرعة الرياح 60:40 كم/ س وارتفاع موج البحر من 3:2 متر وبعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة رياح من 60:50 كم/ س وارتفاع موج البحر من 3:2.5 متر

وبداية من الخميس 18 ديسمبر توقعت الأرصاد نشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء.