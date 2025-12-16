إعلان

الدفاع الروسية: إسقاط 83 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

كتب : مصراوي

09:53 ص 16/12/2025

وزارة الدفاع الروسية

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع في موسكو، في بيان اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، دمرت 83 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي البلاد، خلال الليلة الماضية.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، في الفترة من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو يوم 15 ديسمبر الجاري وحتى الساعة 7:00 بتوقيت موسكو اليوم الثلاثاء، تمكنت وسائل الدفاع الجوي المناوبة من اعتراض وتدمير 83 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم "إسقاط 64 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و9 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كالوجا، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة موسكو، واثنتين فوق أراضي جمهورية القرم، وواحدة فوق أراضي مقاطعة تفير".

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.

