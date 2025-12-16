ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتب- أحمد الخطيب:
الجنيه مقابل الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و3 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 16-12-2025، بينما تراجع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.