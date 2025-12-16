إعلان

ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتب- أحمد الخطيب:

09:51 ص 16/12/2025

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و3 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 16-12-2025، بينما تراجع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.4 جنيه للشراء، و47.5 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

