البروفة الأخيرة للكان.. اعلان حكم مباراة مصر ونيجيريا الودية

كتب : مصراوي

02:59 م 15/12/2025

منتخب مصر

يستعد منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، لخوض مباراة ودية قوية أمام نيجيريا غدًا الثلاثاء، في البروفة الأخيرة استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة مصر ونيجيريا التي ستقام في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

طاقم تحكيم مباراة مصر ونيجيريا الودية

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى الحكم الدولي محمود ناجي حكمًا للساحة، ويعاونه سمير جمال حكمًا مساعدًا أول، ويوسف البساطي حكمًا مساعدًا ثانيًا، ومصطفى الشهدي حكمًا رابعًا.

وفيما يخص تقنية حكم الفيديو المساعد، قررت اللجنة تعيين محمود دسوقي حكمًا لتقنية الـVAR، ويعاونه خالد حسين كحكم مساعد لتقنية الفيديو.

حسام حسن مباراة نيجيريا كأس الأمم الإفريقية ستاد القاهرة الدولي

