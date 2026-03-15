إيران تناقش طلبات دولية لتأمين السفن في مضيق هرمز

كتب : محمود الطوخي

07:34 م 15/03/2026

عباس عراقجي

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد، أن طهران منفتحة على إجراء محادثات مع الدول الراغبة في ضمان الوصول الآمن إلى مضيق هرمز، مؤكدا تواصل عدة دول معها بالفعل.

وفي رد على سؤال حول إمكانية سماح إيران لسفن النفط والغاز بالمرور عبر نقطة الاختناق الحرجة للطاقة مرة أخرى، قال عراقجي: "نحن منفتحون على الدول التي ترغب في التحدث إلينا بشأن المرور الآمن لسفنها".

وأوضح عراقجي في تصريحاته لشبكة "سي بي إس نيوز"، أنه لا يستطيع ذكر أي دولة على وجه التحديد، لكنه أكد تلقي اتصالات من دول ترغب في الحصول على ممر آمن لسفنها عبر مضيق هرمز.

وحذر عراقجي، من أن هذا القرار يعود في النهاية إلى الجيش الإيراني، مضيفا: "هذا الأمر متروك لجيشنا ليقرر، وقد قرروا بالفعل السماح لمجموعة من السفن التابعة لدول مختلفة بالمرور بطريقة آمنة ومأمونة، لذلك نوفر لهم الأمن للمرور داخل مضيق هرمز".

وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول في وزارة الخارجية الهندية، تأكيده أن ناقلتين متجهتين نحو الهند عبرتا مضيق هرمز يوم السبت.

وعادة ما يمر خمس إجمالي النفط الخام العالمي من هذا الممر المائي.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، على أن طهران لا تطلب في الوقت الحالي وقف إطلاق النار أو الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة وسط الحرب المستمرة، متعهدا باستعداد بلاده للدفاع عن نفسها، قائلا: "مستعدون للدفاع عن أنفسنا مهما طال الأمر".

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حسم الجدل.. توضيح رسمي من وزارة العدل بشأن تعليق الخدمات عن غير المسددين
حوادث وقضايا

حسم الجدل.. توضيح رسمي من وزارة العدل بشأن تعليق الخدمات عن غير المسددين
محمود كهربا يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام (صورة)
رياضة محلية

محمود كهربا يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام (صورة)

هاني توفيق: أخطر حاجة ممكن تشوفيها.. رب أسرة ضهره للحيط ومعندوش موارد
مصراوى TV

هاني توفيق: أخطر حاجة ممكن تشوفيها.. رب أسرة ضهره للحيط ومعندوش موارد
طعن في نهار رمضان .. واقعة مأساوية في "عزبة النخل" قبل الفطار
حوادث وقضايا

طعن في نهار رمضان .. واقعة مأساوية في "عزبة النخل" قبل الفطار
يدمر القلب ويرفع السكر.. احذر الإكثار من تناول هذا الخبز على السحور
سفرة رمضان

يدمر القلب ويرفع السكر.. احذر الإكثار من تناول هذا الخبز على السحور

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

حسم الجدل.. توضيح رسمي من وزارة العدل بشأن تعليق الخدمات عن غير المسددين للنفقة
وزير المالية: غدًا صرف مرتبات شهر مارس بمناسبة عيد الفطر
مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"
خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال عيد الفطر
القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
الحرس الثوري الإيراني: سنقتل نتنياهو
مصر تؤكد ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات دول الإقليم