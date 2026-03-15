أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد، أن طهران منفتحة على إجراء محادثات مع الدول الراغبة في ضمان الوصول الآمن إلى مضيق هرمز، مؤكدا تواصل عدة دول معها بالفعل.

محادثات تأمين مضيق هرمز

وفي رد على سؤال حول إمكانية سماح إيران لسفن النفط والغاز بالمرور عبر نقطة الاختناق الحرجة للطاقة مرة أخرى، قال عراقجي: "نحن منفتحون على الدول التي ترغب في التحدث إلينا بشأن المرور الآمن لسفنها".

وأوضح عراقجي في تصريحاته لشبكة "سي بي إس نيوز"، أنه لا يستطيع ذكر أي دولة على وجه التحديد، لكنه أكد تلقي اتصالات من دول ترغب في الحصول على ممر آمن لسفنها عبر مضيق هرمز.

قرار الجيش الإيراني في مضيق هرمز

وحذر عراقجي، من أن هذا القرار يعود في النهاية إلى الجيش الإيراني، مضيفا: "هذا الأمر متروك لجيشنا ليقرر، وقد قرروا بالفعل السماح لمجموعة من السفن التابعة لدول مختلفة بالمرور بطريقة آمنة ومأمونة، لذلك نوفر لهم الأمن للمرور داخل مضيق هرمز".

حركة الناقلات عبر مضيق هرمز

وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول في وزارة الخارجية الهندية، تأكيده أن ناقلتين متجهتين نحو الهند عبرتا مضيق هرمز يوم السبت.

وعادة ما يمر خمس إجمالي النفط الخام العالمي من هذا الممر المائي.

موقف طهران والمفاوضات

وأكد وزير الخارجية الإيراني، على أن طهران لا تطلب في الوقت الحالي وقف إطلاق النار أو الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة وسط الحرب المستمرة، متعهدا باستعداد بلاده للدفاع عن نفسها، قائلا: "مستعدون للدفاع عن أنفسنا مهما طال الأمر".