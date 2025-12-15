نجم الأهلي يطالب مجلس إدارة الزمالك بتقديم استقالته

طالب محمود أبو الدهب، نجم النادي الأهلي السابق، مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بتقديم استقالة جماعية، على خلفية الأزمات المتصاعدة التي يعيشها النادي خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أبو الدهب في تصريحات تلفزيونية أن الأزمات المالية داخل الزمالك تفاقمت بشكل كبير، سواء فيما يتعلق بالمستحقات المتأخرة للاعبين والمدربين السابقين، أو لاعبي الفريق الحاليين في كرة القدم وباقي الألعاب، إلى جانب أزمة إيقاف القيد وصعوبة استعادة أرض أكتوبر في الوقت الحالي.

وأوضح نجم الأحمر السابق أن استمرار هذه الأزمات يجعل مهمة مجلس الإدارة في المرحلة المقبلة شبه مستحيلة، خاصة في ظل الضغوط الجماهيرية المتزايدة وتعدد الملفات المفتوحة داخل النادي.

واختتم أبو الدهب تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس الإدارة تولى المسؤولية في ظروف معقدة لكنه لم يتمكن من احتوائها أو حلها، مطالباً بتقديمهم استقالة كأفضل خيار بدلاً من الوصول إلى قرار رسمي بحل المجلس من قبل وزارة الشباب والرياضة.