مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

المغرب (الثاني)

- -
16:30

الإمارات

كأس العرب

السعودية

- -
19:30

الأردن

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

نجم الأهلي يطالب مجلس إدارة الزمالك بتقديم استقالته

كتب- نهى خورشيد:

02:14 ص 15/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محمود أبو الدهب لاعب النادي الأهلي
  • عرض 4 صورة
    محمود أبو الدهب
  • عرض 4 صورة
    محمود أبو الدهب، لاعب النادي الأهلي السابق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طالب محمود أبو الدهب، نجم النادي الأهلي السابق، مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بتقديم استقالة جماعية، على خلفية الأزمات المتصاعدة التي يعيشها النادي خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أبو الدهب في تصريحات تلفزيونية أن الأزمات المالية داخل الزمالك تفاقمت بشكل كبير، سواء فيما يتعلق بالمستحقات المتأخرة للاعبين والمدربين السابقين، أو لاعبي الفريق الحاليين في كرة القدم وباقي الألعاب، إلى جانب أزمة إيقاف القيد وصعوبة استعادة أرض أكتوبر في الوقت الحالي.

وأوضح نجم الأحمر السابق أن استمرار هذه الأزمات يجعل مهمة مجلس الإدارة في المرحلة المقبلة شبه مستحيلة، خاصة في ظل الضغوط الجماهيرية المتزايدة وتعدد الملفات المفتوحة داخل النادي.

واختتم أبو الدهب تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس الإدارة تولى المسؤولية في ظروف معقدة لكنه لم يتمكن من احتوائها أو حلها، مطالباً بتقديمهم استقالة كأفضل خيار بدلاً من الوصول إلى قرار رسمي بحل المجلس من قبل وزارة الشباب والرياضة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود أبو الدهب مجلس إدارة الزمالك حسين لبيب أرض أكتوبر أخبار الزمالك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"