أبوالدهب: بطولة كأس العرب تتفوق فنيا على كأس أمم إفريقيا

أكد محمود أبو الدهب نجم الأهلي السابق، أن بطولة كأس العرب المقامة حالياً في قطر تتفوق فنياً على كأس الأمم الإفريقية المقبلة المقرر تنظيمها في المغرب.

وقال نجم الأهلي السابق في تصريحات تلفزيونية أن المنتخب المصري كان من الأفضل له خوض منافسات كأس العرب، باعتبارها فرصة مثالية للتحضير قبل أمم إفريقيا، بجانب منح الجهاز الفني بقيادة حسام حسن مساحة أكبر لخلق الانسجام بين اللاعبين.

وأشار أبو الدهب إلى أن التفوق لا يقتصر على الجانب الفني فقط، بل يمتد إلى القيمة المالية والجوائز، إذ توفر كأس العرب عوائد أكبر مقارنة بأمم إفريقيا، التي تضم عدداً من المنتخبات ذات المستوى المتواضع فنياً.

واختتم نجم الأهلي تصريحاته بالتأكيد على أن التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 لا يمكن اعتباره إنجازاً استثنائياً للمنتخب المصري، في ظل زيادة عدد المنتخبات الإفريقية المتأهلة إلى 9 مقاعد مباشرة، مع احتمالية وصول منتخب إضافي عبر الملحق ليصل تمثيل القارة السمراء إلى 10 منتخبات في المونديال.