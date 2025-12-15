مباريات الأمس
الهاني سليمان: أحمد الشناوي الأحق بحراسة مرمى منتخب مصر

كتب : مصراوي

04:05 ص 15/12/2025
  عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الهاني سليمان (3)
  • عرض 3 صورة
    الهاني سليمان (1)

كتب – محمد عبد السلام:

أكد الهاني سليمان، حارس مرمى فريق سموحة، أن أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز، هو الأحق بقيادة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وقال سليمان، في تصريحات لسهام صالح ببرنامج "الكلاسيكو" على قناة "أون"، إن أحمد الشناوي هو الأجدر بحراسة مرمى منتخب مصر فى أمم أفريقيا، إلا أن وجهة نظر المدير الفني حسام حسن تختلف عن رأيه.

وأضاف: وجهات نظر الجهاز الفني تختلف تماما عن وجهة نظري، فهم يرون الأمور بشكل أوسع، ويعيشون تفاصيل المنتخب أكثر، ويدركون المسؤوليات الملقاة عليهم.

وتابع: أتوقع أن يعتمد الكابتن حسام حسن على محمد الشناوي خلال البطولة، كما أن محمد بسام لم يظلم بعدم انضمامه لقائمة المنتخب في أمم أفريقيا.

واختتم حديثه قائلاً: بسام لا يشارك في مباريات أفريقيا مع فريق سيراميكا كليوباترا، وخبراته القارية قليلة، بينما باقي الحراس المتواجدين شاركوا في بطولات كبرى ويمتلكون خبرات أكبر.

الهاني سليمان حراسة منتخب مصر أحمد الشناوي منتخب مصر

