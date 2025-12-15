مباريات الأمس
عرض ضخم من الأهلي لضم حامد حمدان.. ما التفاصيل؟

كتب : نهي خورشيد

12:27 ص 15/12/2025

حامد حمدان

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل جديدة في مفاوضات الأهلي لضم النجم الفلسطيني حامد حمدان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن العرض المقدم من الأهلي يتضمن إعارة لاعبين من الفريق إلى جانب مبلغ مالي يصل إلى 25 مليون جنيه، من أجل لتقريب وجهات النظر مع إدارة بتروجيت حول انتقال اللاعب.

وأشار الغندور إلى أن إدارة بتروجيت لا تزال متمسكة بالحصول على 50 مليون جنيه كحد أدنى للموافقة على رحيل حمدان، خاصة مع وجود اهتمام من عدة أندية عربية، أبرزها أندية من ليبيا وقطر والسودان.

وأتم الغندور أن الناديين ينتظران وصول اللاعب إلى القاهرة خلال اليومين المقبلين قادماً من قطر، بعد خروج منتخب فلسطين من البطولة العربية.

خالد الغندور حامد حمدان بتروجيت مفاوضات الأهلي لضم حامد حمدان

