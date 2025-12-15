مباريات الأمس
"كان شغال في فاركو".. أمير عزمي مجاهد ينتقد تجربة جون إدوارد في الزمالك

كتب : مصراوي

04:08 ص 15/12/2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    - أمير عزمي مجاهد -

كتب - محمد عبد السلام:

انتقد أمير عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك السابق، تجربة جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك.

وقال عزمي مجاهد في تصريحات مع سهام صالح ببرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "مع احترامي لجون إدوارد مينفعش واحد من بره النادي يشتغل ولو هجيب مدير رياضي يبقى أجنبي عنده خبرات".

وأضاف: "مينفعش جون إدوارد مع كامل احترامي ليه؟، كان شغال في نادي فاركو، وكل الاحترام لجون إدوارد لكن ده نادي الزمالك فيه ناس كتير متعرفش قيمة نادي الزمالك".

وتابع: "الزمالك أي كان هو بيمر بإيه ، هو نادي بطولات مش نادي مشاريع الأصح والأفضل يكون المدير الرياضي اجنبي".

واختتم: "مديرو الكرة في نادي الزمالك كانوا أبورجيلة وحسن شحاتة والعديد من الاساطير الكبار للنادي، لكن الآن، مع احترامي، من هؤلاء الذين يديرون النادي".

أمير عزمي مجاهد الزمالك جون إدوارد

