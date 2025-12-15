كتب - محمد عبد السلام:

انتقد أمير عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك السابق، تجربة جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك.

وقال عزمي مجاهد في تصريحات مع سهام صالح ببرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "مع احترامي لجون إدوارد مينفعش واحد من بره النادي يشتغل ولو هجيب مدير رياضي يبقى أجنبي عنده خبرات".

وأضاف: "مينفعش جون إدوارد مع كامل احترامي ليه؟، كان شغال في نادي فاركو، وكل الاحترام لجون إدوارد لكن ده نادي الزمالك فيه ناس كتير متعرفش قيمة نادي الزمالك".

وتابع: "الزمالك أي كان هو بيمر بإيه ، هو نادي بطولات مش نادي مشاريع الأصح والأفضل يكون المدير الرياضي اجنبي".

واختتم: "مديرو الكرة في نادي الزمالك كانوا أبورجيلة وحسن شحاتة والعديد من الاساطير الكبار للنادي، لكن الآن، مع احترامي، من هؤلاء الذين يديرون النادي".