"لن نتخلى عن حقنا".. أول تعليق من مجلس الزمالك بعد بيان النيابة بشأن أرض أكتوبر

كتب : محمد القرش

09:29 م 14/12/2025
علقت نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على التطورات الأخيرة المتعلقة بأرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، بعد بيان النيابة العامة الصادر في هذا الشأن.

وقالت نيرة في تصريحات عبر "راديو صوت الزمالك": "نحن نحترم مؤسسات الدولة ونقدر بيان النيابة العامة تماماً، ونترقب سير التحقيقات ونتائجها لثقتنا في العدالة".

وشددت عضو المجلس على تمسك النادي بحقوقه، قائلة: "مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم ومستمر؛ من أجل الدفاع عن حق الزمالك في أرضه، وهذا حق أصيل لا يمكن التخلي عنه تحت أي ظرف".

واختتمت حديثها بالإشارة إلى موقف النادي الثابت الذي أعلنه سابقاً في بيان رسمي، والخاص برفض فكرة "الأرض البديلة" والتمسك بموقع النادي الحالي في أكتوبر.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانا رسميا بشأن آخر تطورات أزمة أرض الزمالك.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك النيابة العامة أرض نادي الزمالك مدينة 6 أكتوبر

