شكوى عاجلة من روقا ضد الزمالك في فيفا

"عندي الشجاعة أقولهالك بعد الفيديو".. مصطفى يونس يوجه رسالة قوية للخطيب

تصدر الفنان أحمد السقا حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، وذلك بعد الفيديو الذي نشره على حسابه لدعم النجم المصري محمد صلاح في أزمته مع آرني سلوت مدرب ليفربول.

وما لا يعرفه الكثير من مشجعي كرة القدم، أن أحمد السقا متابع جيد لكرة القدم على الرغم كونه ممثل، حيث سبق وأن كان لاعب كرة قدم سابق.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، علاقة أحمد السقا ومسيرته في كرة القدم كالتالي:

تحدث أحمد السقا خلال ظهور سابق له في برنامج "صاحبة السعادة"، وبرنامج "السيرة"، أن علاقته ممتدة بكرة القدم منذ زمن طويل، ويتابع الكثير من المباريات.

وأكد السقا أن ممارسة كرة القدم كانت حلمه منذ الطفولة قبل أن يسلك مسار الفن.

كما شارك أحمد السقا في مباراة ودية للزمالك أمام الهلال السعودي، وذلك بمهرجان اعتزال نجم الأبيض السابق أشرف قاسم.

المفاجئ للجمهور أن أحمد السقا بدأ مسيرته الكروية في ناشئين الأهلي، تحت قيادة المدرب ابراهيم عبدالصمد آنذاك.

كما خاض السقا تجربة في أكاديمية نادي الزمالك وتدرب تحت قيادة سمير محمد علي ومحمد صلاح.

بجانب الأهلي والزمالك خاض السقا عدة تجارب مع أندية مصرية اخري مثل المقاولون العرب ونادي الصيد.

كما كشف عن خوضه لتجربة احترافية في الدوري الأمريكي، عندما أرتدي قميص فريق "كوزموس"، وكان ضمن أبرز اللاعبين في الفريق.

وكشف السقا أن سبب اعتزاله كرة القدم واتجاهه للتمثيل، جاء بعد اصابته بقطع في الرباط الصليبي، وهو ما أنهى مشواره الكروي مبكرًا ليتجه إلى التمثيل.

السقا أكد في ظهوره مع صاحبة السعادة أنه يمتلك أصدقاء من لاعبي الأهلي والزمالك حتى الآن.

إقرأ أيضًا..

"أبشع الألفاظ لأسرتي".. أحمد السقا يكشف ما تعرض له بسبب محمد صلاح

"حد عنده شك؟".. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل بمنشور جديد