أوضح إبراهيم صلاح، المدير الفني السابق لفريق جي، أن شيكابالا لم يكن صاحب قرار إقالته من النادي، لكنه وافق على القرار بصفته رئيس النادي.

وقال إبراهيم صلاح، في تصريحات للإعلامي أحمد شوبير، ببرنامج "الناظر مع شوبير" على قناة "النهار": "عندما جلست معه بعد عودته من المغرب، تقريبا ما تم نقله إليه عني كان غير صحيح".

وتابع: "شعرت بالحزن من قرار إقالتي، لأنني تعبت كثيرا في النادي، واشتغلت فيه منذ بدايته".

وأضاف: "أنا أخطأت، لكن لم أرتكب خطأ كبيرا يستوجب إقالتي، لأن ما أراه من مشاجرات في الدرجة الثالثة أكبر بكثير مما حدث مني، وأنا لم أفعل شئ مقارنة بذلك".

وأوضح: "نزلت إلى أرض الملعب لأدافع عن لاعب النادي، لأنه كان يتعرض للضرب من قبل الفريق الخصم".

واختتم: "موقف نزولي إلى الملعب للدفاع عن لاعبي تم دون تفكير، وأنا أعترف أن النزول إلى الملعب كان خطأ، وقد تحملت نتيجة هذا الخطأ كاملة، ولم يتأذى أحد غيري".