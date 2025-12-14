على رأسهم صلاح.. موعد انضمام المحترفين للمنتخب قبل التوجه للمغرب

ينضم لاعبو منتخب مصر المحترفون، مساء غدٍ الإثنين، إلى معسكر الفراعنة استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويواصل المنتخب تدريباته مساء اليوم الأحد، تحضيرًا لمواجهة نيجيريا ودّيًا يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، في آخر تجربة قبل انطلاق البطولة القارية.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية إلى جانب منتخبات زيمبابوي وأنجولا وجنوب أفريقيا.

وأكد مصدر مطلع في تصريحات خاصة، أن جميع اللاعبين المحترفين، باستثناء عمر مرموش، أنهوا مبارياتهم مع أنديتهم في الخارج، ومن المقرر انضمامهم للمعسكر غدًا بعد انتهاء مشوارهم مع أنديتهم استعدادًا للبطولة، ومن بينهم نجم ليفربول محمد صلاح.

ويختتم عمر مرموش مبارياته قبل كأس الأمم الأفريقية مساء اليوم الأحد، عندما يلتقي فريقه مانشستر سيتي مع كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.