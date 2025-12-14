الأهلي طلب سنة واحدة".. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل الشحات وديانج مع

أثار الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب خسارة فريق بيراميدز أمام فلامنجو البرازيلي، ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وعبّر الغندور عن استيائه من ردود فعل بعض الجماهير، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تخيلوا فيه ناس فرحانة إن بيراميدز خسر.. غريبة، مش ده نادي مصري ولازم كلنا ندعمه".

وكان فريق بيراميدز قد تلقى هزيمة أمام فلامنجو بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات كأس التحدي ببطولة كأس الإنتركونتيننتال، ليودع البطولة وسط تباين في ردود أفعال الجماهير.