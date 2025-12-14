مقتل وإصابة 10 أشخاص في إطلاق نار بجامعة براون الأمريكية



وكالات

قتل شخصان، بينما أصيب 8 بجروح بليغة في حادث إطلاق نار، بجامعة براون بولاية رود آيلاند الأمريكية، وفق ما أفاد مسؤولون، في حين لا يزال مطلق النار طليقا.

وقال بريت سمايلي، عمدة مدينة بروفيدنس، في مؤتمر صحفي: "أؤكد وفاة شخصين بعد ظهر اليوم، وهناك 8 مصابين حالتهم حرجة، وليس لدينا مطلق نار قيد الاحتجاز حتى الآن".

وقالت مسؤولة في مدينة بروفيدنس بولاية رود آيلاند، إن أشخاصًا عدة أصيبوا بالرصاص، في جامعة براون، وهي جامعة مرموقة تنتمي لرابطة اللبلاب التي تجمع أشهر 8 جامعات أمريكية في شمال الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

ووصفت جامعة براون على موقعها الإلكتروني الواقعة، أنها حالة إطلاق نار نشط، ولم يتم القبض على أي مشتبه بهم حتى الساعة 05:11 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وذكرت وسائل إعلام، أن ما يصل إلى 20 شخصا أصيبوا بجروح، لكن لم يتسن لرويترز التأكد من هذا النبأ.

وأحجمت كريستي دوسريس، مسؤولة الإعلام في مدينة بروفيدنس لشؤون السلامة العامة عن تقديم أي تفاصيل عن عدد المصابين أو ما إذا كان هناك قتلى.

وقالت: "أصيب عدة أشخاص بالرصاص، لا يزال التحقيق جاريا ونحث الناس على البقاء في أماكنهم".

وفي وقت لاحق، ذكرت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن مصدر قوله: "إن شخصين على الأقل قتلا في حادث إطلاق النار بجامعة براون".

كانت الشرطة قد ذكرت، أن شخصا قُتل وأصيب آخر بجروح خطيرة في إطلاق نار بجامعة ولاية كنتاكي الأمريكية منتصف ليلة الثلاثاء - الأربعاء، وأنها احتجزت من يُشتبه بأنه المهاجم.

وقالت السلطات على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الشرطة المحلية في فرانكفورت، عاصمة الولاية، ومسؤولي المقاطعة قاموا بتأمين الحرم الجامعي بعد فترة وجيزة من ورود تقارير عن وجود مطلق نار نشط.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن متحدث باسم الجامعة، أن المشتبه به لم يكن طالبا، لكن القتيل والمصاب طالبان، وأن إطلاق النار وقع خارج السكن الجامعي، بحسب الغد.