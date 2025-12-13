بعد انتهاء الجولة الـ 15.. جدول ترتيب دوري المحترفين المصري

انتهت أمس الجمعة الموافق 12 ديسمبر، مباريات الجولة الخامسة عشرة من منافسات دوري المحترفين المصري.

وشهد ختام الجولة إقامة مباراة أسوان أمام فريق القناة، والتي انتهت بفوز القناة بثنائية دون رد.

واختتمت الجولة الخامسة عشرة بتصدر فريق القناة جدول ترتيب دوري المحترفين المصري برصيد 30 نقطة، بينما حل فريق بترول أسيوط في المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

جدول ترتيب دوري المحترفين المصري

1- القناة - 30 نقطة

2- بترول أسيوط - 29 نقطة

3- أبوقير للأسمدة - 27 نقطة

4- مسار - 26 نقطة

5- لافيينا - 24 نقطة

6- المصرية للاتصالات - 23 نقطة

7- بروكسي - 22 نقطة

8- الداخلية - 22 نقطة

9- المنصورة - 21 نقطة

10- مالية كفر الزيات - 18 نقطة

11- الترسانة أسوان - 18 نقطة

12- أسوان - 17 نقطة

13- الإنتاج الحربي - 16 نقطة

14- ديروط - 15 نقطة

15- راية الرياضي - 15 نقطة

16- السكة الحديد - 13 نقاط

17- طنطا - 11 نقاط

18- بلدية المحلة - 9 نقاط