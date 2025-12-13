تصدر حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي الشاب، المشهد الرياضي المصري خلال الأيام الماضية، بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى فريق برشلونة الإسباني في الفترة المقبلة.

وكان المغربي أشرف بن عياد مراسل شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، أعلن يوم الخميس الماضي، تمسك إدارة الفريق الإسباني بالتعاقد مع مهاجم الأهلي الشاب في الفترة المقبلة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وليس عبد الكريم أول لاعب من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، يحظى باهتمام الفريق الإسباني، حيث تكرر الأمر منذ 25 عاما، مع أحد لاعبي قطاع الناشئين بالنادي.

قصة محمد عبد السلام وحلم برشلونة

ففي عام 2000 خرج فريق قطاع الناشئين بالنادي الأهلي تحت 14 عاما آنذاك، للمشاركة في بطولة فرنسا الدولية للناشئين، بمشاركة العديد من الفرق الأوروبية الكبيرة.

وضمت بطولة فرنسا الدولية للناشئين عام 2000، الكثير من الفرق الأوروبية، مثل "برشلونة، مارسيليا، باريس سان جيرمان، ليون، ليل، مان يونايتد ومانشستر يونايتد".

ووسط كل الفرق الأوروبية التي شاركت في البطولة، قدم فريق الناشئين بالنادي الأهلي تحت 14 عاما، مستوى مميز بشكل كبير في البطولة، مما ساعده على التتويج بلقب البطولة، بعد الفوز لعى بشلونة في النهائي بخماسية.

ولم يكن مستوى فريق الناشئين المميز بالنادي الأهلي هو اللافت فقط في هذه البطولة، إلا البطولة كانت مولد لنجم توقع الجميع أن يصبح واحدا من أساطير الكرة المصرية بل والعالمية، هو لاعب الأهلي الشاب آنذاك محمد عبد السلام.

وخطف عبد السلام أنظار العملاق الإسباني برشلونة في هذه البطولة، الذي دخل في مفاوضات جدة مع الأهلي لضم موهبة الفريق الشاب، من خلال عرض رسمي قدمه للإدارة النادي آنذاك، بقيادة صالح سليم، طبقا لما كشف اللاعب في تصريحات خاصة ليلا كورة في وقت سابق.

ويروي عبد السلام، أن الراحل صالح سليم رئيس النادي السابق، تحدث معه بعد ذلك، وأخبره بأنه لن يتم الاستغناء عنه لبرشلونة إلا في حال دفع الفريق الإسباني مبلغ 4 مليون دولار، وهو ما تسبب في فشل إتمام الصفقة.

وبعد فشل انتقال عبد السلام إلى برشلونة، انتقل لمدة موسم إلى فريق جراتس النمساوي، قبل أن يعود للأهلي، ليستمر في صفوف قطاع الناشئين بالأهلي ويتم تصعيده على فترات متباعدة للفريق الأول، ليرحل عن الفريق في 2007 متجها إلى حرس الحدود.

وعقب رحيل عبد السلام عن الأهلي عام 2007، خاض رحلة في العديد من الأندية المصرية، ما بين: "حرس الحدود، النصر وبتروجيت واتحاد الشرطة وفاركو"، قبل أن يعلن اعتزال كرة القدم في عام 2019 بعمر 33 عاما.

