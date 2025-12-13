مباريات الأمس
5 صور لنور الشربيني مع صديقاتها في إحدى المناسبات

كتب : يوسف محمد سعيد

05:02 ص 13/12/2025
شاركت بطلة الاسكواش المصرية نور الشربيني، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مجموعة من الصور خلال تواجدها في إحدى الحفلات.

ونشرت الشربيني عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها رفقة صديقاتها.

وكانت نور الشربيني، توجت منذ عدة أيام، بلقب بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، بعد الفوز على الأمريكية أوليفا ويفر، بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.

والجدير بالذكر، أن بطلة الاسكواش المصرية نور الشربيني تحتل المركز الرابع، في التصنيف العالمي للاعبات الإسكواش.

نور الشربيني إسكواش صور نور الشربيني بطولة هونج كونج

