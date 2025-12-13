5 صور لنور الشربيني مع صديقاتها في إحدى المناسبات

"اللوائح".. أيمن يونس يعلق على خروج منتخب مصر الثاني من كأس العرب

"قدرات محدودة في مهارة"..الكشف عن تقرير كشافي برشلونة بخصوص حمزة عبدالكريم

"قبل حمزة عبد الكريم".. قصة ناشئ في الأهلي رفض صالح سليم انتقاله لبرشلونة

شاركت بطلة الاسكواش المصرية نور الشربيني، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مجموعة من الصور خلال تواجدها في إحدى الحفلات.

ونشرت الشربيني عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها رفقة صديقاتها.

وكانت نور الشربيني، توجت منذ عدة أيام، بلقب بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، بعد الفوز على الأمريكية أوليفا ويفر، بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.

والجدير بالذكر، أن بطلة الاسكواش المصرية نور الشربيني تحتل المركز الرابع، في التصنيف العالمي للاعبات الإسكواش.