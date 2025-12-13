كواليس استبعاد إمام عاشور وناصر ماهر من قائمة منتخب مصر في كأس العرب

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن خروج منتخب مصر من بطولة كأس العرب.

العرب والخسارة الثقيلة أمام الأردن بثلاثية نظيفة يعودان في الأساس إلى ضعف اللوائح المنظمة للكرة المصرية.

وقال يونس في تصريحات إعلامية إن وجود حسام حسن كان سيمنح المنتخب دفعة قوية خلال البطولة، لكن غياب التنظيم واللوائح الحاسمة أدى إلى تفاقم الأزمات، مضيفاً أن المشكلة لا تتعلق بالأفراد بقدر ما تتعلق ببنية رياضية تحتاج إلى إصلاح جذري.

وتابع نجم الفارس الأبيض:"اللوائح في مصر ضعيفة جداً، وهذا الخلل ينعكس على المنتخبات ومسابقات الأندية، والمطلوب منظومة رياضية قوية وقادرة على اتخاذ قرارات حاسمة".

واختتم :"لو حسام حسن جهز اللاعبين نفسياً بالشكل المطلوب، سنصل إلى نهائي البطولة الأفريقية".