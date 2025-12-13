مباريات الأمس
إعلان

كواليس استبعاد إمام عاشور وناصر ماهر من قائمة منتخب مصر في كأس العرب

كتب : نهي خورشيد

01:37 ص 13/12/2025
كشف أحمد حسن، مدير المنتخب المصري الذي خاض منافسات بطولة كأس العرب، عن الأسباب الحقيقية وراء غياب الثنائي إمام عاشور وناصر ماهر عن المشاركة في البطولة.

وقال حسن، في تصريحات تلفزيونية إن الجهاز الفني كان يعتمد بشكل كبير على لاعبي نادي بيراميدز، موضحاً:"كنا نضم 7 لاعبين من بيراميدز أحمد الشناوي، محمود جاد، أحمد سامي، محمود مرعي، كريم حافظ، قطة، زلاكا، ومروان حمدي".

وأضاف أن موافقة بيراميدز على انضمام مروان حمدي لم تكن بدافع دعم المنتخبات الوطنية، جاءت نتيجة تواصل اتحاد الكرة المغربي معهم لضم اللاعب وليد الكرتي، وهو ما دفع الإدارة للموافقة على رحيل لاعب مقابل لاعب.

وتابع مدير المنتخب المصري أن الجهاز الفني كان يرغب في ضم الثلاثي محمد إسماعيل وصلاح محسن وإمام عاشور، إلا أن حسام حسن ضمهم إلى المنتخب الأول.

وأكد العميد قائلا:"لا أستطيع الاقتراب من أي لاعب يتواجد مع المنتخب الأول".

كما أشار إلى أن أحمد حجازي رفض الانضمام لنا، بينما أبدى عبد الله السعيد رغبته في الالتحاق مباشرة بالبعثة في البطولة، في حين فضل ناصر ماهر اللعب للمنتخب الأول، وتواصل معه حلمي طولان لكنه لم ينضم في النهاية، أما حسين الشحات وعبد القادر والعش فابتعدوا بسبب إصابات مختلفة.

واختتم أحمد حسن:"هناك أربعة أندية مصرية كانت تشارك في البطولات الأفريقية، وهذا جعلنا غير قادرين على استدعاء العديد من اللاعبين، لذلك اعتمدنا على العناصر المتاحة فقط".

إمام عاشور ناصر ماهر منتخب مصر الثاني كأس العرب أحمد حسن

