"لن ينجو في هذه الحالة".. عضو مجلس إدارة الزمالك يتحدث عن أزمة أرض أكتوبر

كتب : مصطفى الجريتلي

12:18 ص 13/12/2025
  عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أرض الزمالك
  • عرض 10 صورة
    صور من فيديو بالتصوير الجوي يُظهر حجم الإنشاءات في أرض الزمالك بأكتوبر
  • عرض 10 صورة
    صور من فيديو بالتصوير الجوي يُظهر حجم الإنشاءات في أرض الزمالك بأكتوبر
  • عرض 10 صورة
    أزمة أرض الزمالك بأكتوبر.. جلسة مرتقبة بين وزير الإسكان ومسؤولي النادي
  • عرض 10 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    رامي نصوحي
  • عرض 10 صورة
    رامي نصوحي مع جماهير الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رامي نصوحي، إن القلعة البيضاء لن تنجو حال عدم استعادة أرض النادي بأكتوبر.

وكتب نصوحي عبر حسابه الشخصي بمنصة فيسبوك الجمعة:"نجا الزمالك من أزماتٍ كثيرة خلال العشرين سنة الماضية بفضل جماهيره، وكانت نجاته في كل مرة أشبه بالمعجزة لكن هذه المرة الوضع مختلف؛ فإن لم تُستَعَد أرض أكتوبر هذه المرة لن ينجو الزمالك، ومن يطّلع على ما يدور داخل المطبخ يعرف هذه الحقيقة جيدًا".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قد أصدر مساء أمس بيانًا رسميًا يؤكد خلاله، رفضه الكامل الحصول على أرض بديلة، بعد سحب أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الزمالك رامي نصوحي أرض الزمالك

