قال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رامي نصوحي، إن القلعة البيضاء لن تنجو حال عدم استعادة أرض النادي بأكتوبر.

وكتب نصوحي عبر حسابه الشخصي بمنصة فيسبوك الجمعة:"نجا الزمالك من أزماتٍ كثيرة خلال العشرين سنة الماضية بفضل جماهيره، وكانت نجاته في كل مرة أشبه بالمعجزة لكن هذه المرة الوضع مختلف؛ فإن لم تُستَعَد أرض أكتوبر هذه المرة لن ينجو الزمالك، ومن يطّلع على ما يدور داخل المطبخ يعرف هذه الحقيقة جيدًا".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قد أصدر مساء أمس بيانًا رسميًا يؤكد خلاله، رفضه الكامل الحصول على أرض بديلة، بعد سحب أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

